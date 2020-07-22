Если вам надо похудеть на 8 кг за 1 неделю, вот что вам надо делать! Диета для работников General Motors

Вы ищете самый быстрый способ похудеть?

Через пару недель будете принимать участие в большой вечеринке и хотите влезть в свои лучшие узкие одежды? Собираетесь на важное свидание через две недели?

Вы пришли в нужное место. Сейчас мы расскажем, как серьезно похудеть всего за одну неделю.

Это знание важно для вас, поскольку поможет никогда не становиться жертвой таблеток для похудения или рекламных объявлений, которых полно в интернете. Все, что вам нужно — это здоровое питание и строгое следование режиму.

Правило первое: никогда не пропускать прием пищи во время этой особой недели.

Сытный обед раз в день не поможет вам похудеть! В идеале нужно стремиться к тому, чтобы перерывы между приемами пищи никогда не длились дольше трех часов!

Правило второе: вы не должны жить в эти дни с ощущением голода. Чувствуете его — немедленно ешьте!

Эту диету разработали в компании General Motors.

Она была создана для тех ее сотрудников, которые хотели бы похудеть, но без таблеток и строгих диет, которых пришлось бы придерживаться месяцами.

Цель автомобилестроительного гиганта — поддержать своих сотрудников, которые работают в офисах или на производстве и не имеют достаточно времени и сил, чтобы заботиться о своем здоровье.

Если вы хотите добиться от диеты GM максимального результата, отнеситесь к ней со всей серьезностью. Четко следуйте инструкции, покупайте все нужные продукты в нужных количествах.

Опытным путем было доказано, что этот план поможет вам сбросить за неделю 5-8 килограммов. Если вы будете неукоснительно следовать правилам.

День первый.

Это самый важный день в вашей программе. Поэтому его нужно целиком и полностью посвятить фруктам. Едите все фрукты, которые вам нравятся.

Главное — исключить из списка бананы. И помнить, что лучше всего подходят арбузы и дыни. Убедитесь еще и в том, что не прикасаетесь ни к каким другим продуктам: ни к сырым, ни к вареным овощам в том числе.

Также в этот день нужно выпить 8-12 стаканов воды.

Если в процессе вы будете испытывать голод, увеличьте порции. Сделайте ассорти. Оставаться голодным(-ой) категорически нельзя.

День второй.

Его придется посвятить овощам. Выберите те, которые вам нравятся. Можете отварить, можете поглощать сырыми. Вот только если будете варить, то убедитесь, что не использовали ни соли, ни масла.

В этот день важно хотя бы раз съесть порцию вареного картофеля. Это будет безопасно, поверьте. Также налегайте на морковь, брокколи, огурцы, тыкву, салат, капусту, баклажаны.

Если вы все сделаете правильно, то в течение дня несколько раз сходите в туалет. Это крайне необходимо для «капитального ремонта» вашей пищеварительной системы.

И не забывайте пить по 8-12 стаканов воды в эти два «веганских» дня!

День третий.

Это день фруктово-овощной диеты. Можете есть из списка что угодно, нельзя только картофель и бананы.

Главное — не смешивать фрукты и овощи, не есть их вместе. Сделайте себе фруктовое ассорти на завтрак, овощной салат без приправ на обед и съешьте несколько разных фруктов на ужин.

Как и в первые два дня, не упускайте возможность пить побольше воды.

День четвертый.

В этот день у нас бананово-молочная диета. Изгаляйтесь как хотите, но за день придется съесть 8-10 бананов и выпить три стакана молока. Больше ничего есть нельзя!

Вам может показаться, что это будет «голодный день», но вы удивитесь тому, как хорошо будете чувствовать себя этим вечером. Главное — запомнить, что в этот день нужно есть как минимум четыре раза. Молоко пить на завтрак, обед и ужин.

И мы гарантируем, что в течение дня вы не почувствуете никаких признаков голода!

День пятый.

Если вы любите помидоры, то пятый день станет для вас праздником. За обедом вам нужно будет съесть чашечку риса, а за завтраком и ужином — в совокупности 6-7 больших помидоров.

Организм будет в этот день производить много мочевой кислоты. Поэтому вам придется постараться выпить 12-15 стаканов воды.

День шестой.

В полдень на обед вам позволено съесть чашечку риса. А в остальное время дня придерживайтесь растительного рациона, т.е. фруктово-овощной диеты.

Сильно терпеть не придется: к этому времени вы привыкните есть немного, и будете себя чувствовать намного лучше, чем в начале «недели похудения».

День седьмой.

Это последний день вашей диеты. Вы имеете право на небольшую миску риса и все овощи, которые только пожелаете. Фрукты в этот день есть нельзя, но всю еду сегодня нужно запивать фруктовыми соками. Свежевыжатыми, разумеется.

Нет никаких сомнений, что если вы будете следовать этой строгой диете, то за неделю заметно похудеете. А потом не станете набирать вес обратно, потому что эта диета отлично прочищает вашу пищеварительную систему. Вы сможете есть немало, но при этом не толстеть!

Повторять эту диету следует не чаще, чем раз в месяц.

А вы готовы попробовать? Расскажите нам в комментариях и поделитесь этой диетой с друзьями и близкими!

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