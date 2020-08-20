Сергей Бубновский: «Болит позвоночник? Откажитесь от компрессов и займитесь гимнастикой»

Доктор медицинских наук, профессор, телеведущий Сергей Бубновский после автокатастрофы 27 лет ходил на костылях. И совершил невероятное! Встал на ноги. Благодаря разработанной системе оздоровления.

Если начали болеть колени или поясница, запомните: никогда не прикасайтесь к…

Доктор медицинских наук, профессор, телеведущий Сергей Бубновский после автокатастрофы 27 лет ходил на костылях. И совершил невероятное! Встал на ноги.

Благодаря разработанной системе оздоровления, он не давал себе раскисать, хотел жить полноценной жизнью. Это при тяжелейшей патологии и нескольких сложнейших операциях! А сегодня Сергей Бубновский на своих приемах буквально переворачивает сознание своих пациентов.

Думаете, у Вас болит позвоночник? Ничего подобного, там боли не бывает, утверждает профессор. Зато состояния столба жизни напрямую отражается на здоровье человека, утверждает Сергей Бубновский и предлагает свое решение этой проблемы.

Если болит позвоночник, операция не поможет

— Сергей Михайлович, у Вас отличающийся от официального взгляд на лечение позвоночника…

— Просто надо понять одну важную позицию: позвоночник не просто набор костей и хрящей, позвонков и дисков. Это — крепость, внутри нее спрятан спинной мозг центральной нервной системы. И красный костный мозг, который вырабатывает эритроциты, отвечает за иммунитет и за гемоглобин.

Любая травма позвонков приводит к невосполнимым разрушениям в этой крепости. Поэтому я противник операций на позвоночнике, например при грыжах межпозвонковых дисков. Хотя они давно стали стандартными в нашем медицинском мире. А ведь доказано (и не мной первым озвучено), что грыжа позвоночника не ущемляет спинно-мозговые нервы, потому что сам межпозвонковый диск находится ниже выхода корешков спинного мозга. Это — первое.

Второе. Кости хрящей не болят. И нервы спинного мозга тоже не болят, потому как не имеют болевых рецепторов. А болевые рецепты имеют (в основном) только мышцы, связки, сухожилия…

Вывод? Диагноз «грыжа как причина болей в позвоночнике» несостоятелен.

Но у нас все делается по схеме: больной идет к врачу, врач назначает МРТ, КТ, и на основании этих исследований ставится диагноз и предлагается схема лечения. Так вот, лечение заранее будет неверным!

Потому что глубокие мышцы средней поверхности позвоночника никакими МРТ не обследуются. И, к сожалению, это приводит к катастрофе под названием «потеря здоровья позвоночника».

— Каким образом?

— Мышцы — это лечебный фактор. Они доставляют питание дискам. Доставляют питание органам. Потому что внутри мышц проходят сосуды. И как раз об этом обстоятельстве часто забывают терапевты.

Болит? Отлично, говорят они, сейчас мы пропишем вам обезболивающие таблетки… А эти таблетки, между прочим (тоже доказано!), в 50 процентах случаев приводят к инфарктам и инсультам.

Не помогают таблетки? Давайте применим блокаду! А что блокада?! Она перекрывает нервную проходимость, оставляя человека беззащитным. И главное — не дает результата, не восстанавливает работоспособность. Приводит к операциям, которые автоматически превращают в инвалида.

Я считаю, что главным фактором здоровья позвоночника являются мышцы, через которые проходят сосуды и нервы. И если правильно работать с этими мышцами, можно добиться прекрасных результатов.

Многие предлагают бег. Это неплохая аэробная нагрузка для здоровых людей, имеющих здоровые суставы. Умеющих эти суставы подготовить к бегу. Бегающих правильно — в хорошей обуви; умеющих контролировать пульс до бега, после бега…

Кто из вас контролирует пульс? Обули кроссовки — и побежали! Потом суставы болят, позвоночник болит, грыжа появляется… Зато сердце здоровое, да? (Улыбается.)

Многие сейчас занимаются йогой.

Вроде все замечательно: растяжка мышц, очень важный фактор для здоровья. Но как растягиваться, если у тебя артроз, грыжа позвоночника, коленки болят? Даже если работать вполсилы, можно повредить мышцы. А если вполсилы — какой тогда вообще толк в йоге?

Болит позвоночник? Займитесь оздоровительной гимнастикой

— Что Вы можете предложить?

— Чтобы избавиться от боли в позвоночнике, вернуть ему здоровье, для начала нужно обратиться в центр кинеотерапии и провести многофункциональную мышечно-связочную диагностику. Ту самую диагностику, которую необходимо добавить к МРТ, КТ и рентгену.

Я же не против этих обследований в принципе, просто только их недостаточно! Нужно понять: можно наклоняться или нельзя наклоняться? Можно отжиматься или нельзя отжиматься?

Я делю позвоночник на три части. Так же, как и все тело.

«Первый этаж» — ноги. Ноги отвечают за поясничный отдел позвоночника. Это значит, что человек (если у него здоровые суставы) может приседать для улучшения кровоснабжения этого отдела и тазовых органов — простаты у мужчин, придатков и матки у женщин. Потому что именно недостаток кровотока на этом «этаже» ведет к миомам, простатитам и эндометриозам.

«Второй этаж» — туловище. Мышцы спины и груди. Я предлагаю упражнения для пресса: вы лежите на спине и поднимаете-опускаете ноги. Обязательно на выдохе, и таком, знаете ли, внятном, энергичном, громком: «Ха!!!!». Потому что так снижается внутрибрюшное, внутригрудное и внутричерепное давление. Ведь часто человек делает гимнастику, а толку от этого никакого: плохо все равно! К нам на занятия приходят с давлением в 200 на 160, а уходят — 160 на 85. Потому что учатся правильно работать с дыханием, это крайне важно.

— Я больше, наверное, отношусь к «третьему этажу» — «офисная крыса»: шея к вечеру болит, голова… Что посоветуете, доктор?

— Улучшать кровоток в проблемных зонах, в том же шейном отделе позвоночника. Обед, все ушли? Встала и хотя бы от стола, от стены отжалась несколько раз.

А еще лучше так. Сначала присела 10 раз (на выдохе, как во всех упражнениях!), кровь уже побежала по всему организму. Затем — легла на спину и поподнимала ноги тоже раз 10. 10 раз отжалась. Причем так: отжалась — сделала глоток воды, опять отжалась —опять глоток воды… И так минут 10—15 каждый день. Это не труд, это удовольствие!

Нужно помнить, просто зарубить на носу: жизнь есть движение. Но люди вспоминают об этом чаще всего тогда, когда они потеряли возможность двигаться. И тогда они бегут к врачам. Но мы можем сами себя поднять, нужно только не лениться работать.

— Пока пациент с тем же остеохондрозом не добрался до вас и ваших тренажеров, что ему посоветуете?

— Прочитать мою книжку «Остеохондроз — не приговор», для начинающих.

И начать потихоньку выполнять упражнения, которые я там рекомендую. Правильно дыша.

Обтираясь или обливаясь холодной водой — что угодно, только не греть себя, не ставить всяких рекомендованных бабками компрессов, не надевать корсетов.

И — никаких теплых шарфов! Это вредно. Это ухудшает гемоциркуляцию.

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